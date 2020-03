Intervenuto ai microfoni di “Tuttomercatoweb.com”, Mauro Balata, presidente della Lega di serie B, si è espresso così in merito all’emergenza Coronavirus che sta colpendo lo stato italiano e il mondo del calcio: La ripresa del campionato: «E’ prematuro parlare della ripresa del campionato. Come sempre seguiamo le indicazioni delle autorità preposte che ci diranno come e quando riprendere. La speranza è di iniziare i primi di maggio ma ripeto se le condizioni lo consentiranno. La cosa importante adesso è restare a casa per vincere tutti insieme questa importantissima partita. In Consiglio direttivo e poi in Assemblea abbiamo all’unanimità stabilito che dobbiamo prioritariamente garantire la salute e, inoltre, che si potrà andare avanti anche fino al 30 giugno ed eventualmente oltre se arriverà un impulso dalla Federazione, in modo da garantire la nostra formula. Il rinvio degli Europei ci permette di avere anche maggiore respiro in vista del ritorno in campo».