Nei giorni scorsi, secondo quanto riporta “Gds.it”, i Finanzieri della Compagnia di Bagheria hanno scoperto che in un immobile erano in corso lavori edili condotti da parte di due operai in nero.

Le forze dell’ordine hanno effettuato l’accesso nell’immobile ed hanno controllato la posizione lavorativa degli operai.





Questi ultimi, non avevano alcuna documentazione che attestasse la loro assunzione ed inoltre è stato constatato che entrambi erano percettori del Reddito di Cittadinanza.