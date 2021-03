Lo stadio Maracanà sta per cambiare nome.

Come riporta “Calcio e Finanza”, una legge approvata dal Parlamento dello Stato di Rio de Janeiro ha stabilito che il nuovo nome dell’impianto sarà “Edson Arantes do Nascimento – Rei Pelé”, in onore della leggenda brasiliana.





La legge dovrà comunque essere ratificata dal governatore Claudio Castro.