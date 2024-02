Baggio sbarca sui social grazie alla figlia, il primo post è virale: “Ciccia, adesso basta” (VIDEO)

Roberto Baggio ha pubblicato il suo primo post ufficiale sui social con un video diventato immediatamente virale. A riprenderlo è sua figlia Valentina.

Nella clip in questione Baggio arriva in salita a bordo della sua vettura e ha salutato i suoi tifosi. “Grazie a tutti per quello avete scritto e l’affetto dimostrato e vi mando un forte abbraccio, grazie mille”.

A quel punto l’ex fenomeno del calcio italiano pensando che la ripresa fosse finita, si è rivolto alla figlia dicendole: “Oh, Ciccia, adesso basta però”. Una scena divertentissima che infatti Valentina ha prontamente postato integralmente.

