Lucia Azzolina, intervenendo stamattina a Bergamo all’istituto Quarenghi in occasione della Maturità 2020, ha dichiarato: “Abbiamo fatto una proposta alle regioni per il 14 settembre se intendiamo riportare tutti gli studenti a scuola. Ma già dal primo settembre tutte le scuole saranno aperte per recuperare tutte le attività di apprendimento per gli studenti”.