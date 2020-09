Intervenuto ai microfoni di “TuttoC.com”, l’avvocato Cesare Di Cintio ha detto la sua sullo sciopero revocato in Serie C. Ecco le sue parole:

«Lo sciopero non è mai positivo secondo me, era fondamentale vista la situazione tornare in campo. Dietro alla decisione di fissare le rose a 22 elementi c’è il fattore economico, sappiamo tutti che il l’attuale periodo è difficile per tutti. Determinare un tetto in maniera fiscale porta al fatto che numerosi lavoratori si trovano a spasso».