Novanta minuti di fuoco per continuare a sognare la Serie B. Dopo la vittoria nel match d’andata contro l’Avellino per 1-0 domenica, i rosanero di Filippi affronteranno nuovamente gli irpini in trasferta nella giornata di domani per il ritorno del primo turno dei playoff nazionali di Serie C. Due risultati su tre per i rosanero, che non dovranno perdere per passare al secondo turno. In Campania, il Palermo ha ottenuto 6 vittorie e 1 sconfitta in stagione. L’unico “passo falso” è arrivato proprio contro l’Avellino, ma era sicuramente un’altra squadra rispetto a quella delle ultime settimane. Filippi e i suoi, in un certo senso, cercano una rinvincita al “Partenio”. Ilovepalermocalcio.com vi presenta le ultime e le probabili formazioni di Avellino-Palermo, in programma mercoledì 26 maggio alle 20:30.

ULTIME AVELLINO:Â Gli irpini vogliono il passaggio del turno, e per ottenerlo non si risparmieranno. Ci si aspetta una gara “maschia”, con tanti scontri fisici e “difficile” sul piano dell’intensitĂ agonistica.





Out Baraye che ha ricevuto due giornate di squalifica dopo la mini rissa di fine gara al Barbera.

Braglia dovrebbe schierare i suoi con il consueto 3-5-2. Forte in porta, Laezza, Dossen e Illanes in difesa. Ciancio e Tito sugli esterni, con Carriero, Aloi e D’angelo in mezzo. Davanti spazio a Maniero e Fella.

ULTIME PALERMO:Â I giochi cominciano a diventare molto piĂą “seri” in casa Palermo. ServirĂ una grande impresa per eliminare una delle squadre piĂą accreditate in questi playoff di Serie C, ossia l’Avellino. Filippi per la gara in programma domani recupera Gregorio Luperini, ma deve tener conto delle tre gare in una settimana giocate dai suoi ragazzi. Classico 3-4-2-1 per la compagine rosanero.

In porta ci sarĂ Alberto Pelagotti, con il terzetto difensivo che sarĂ composto da Accardi, Lancini e Marconi. Sugli esterni dovrebbero agire Doda e Valente con De Rose e il rientrante Luperini in mezzo. Davanti Kanoute e Floriano a supporto di Saraniti.

ARBITRO: Luca Zufferli di Udine è l’arbitro scelto dall’Aia per il match di ritorno dei playoff di Serie C tra Avellino e Palermo. Sarà coadiuvato da Pietro Lattanzi e Giulio Basile; quarto ufficiale Marco D’Ascanio.

PROBABILI FORMAZIONI

AVELLINO (3-5-2): Forte; Laezza, Dossena, Illanes; Ciancio, Carriero, Aloi, D’Angelo, Tito; Maniero, Fella. A disp.: All. Braglia

PALERMO (3-4-2-1): Pelagotti; Accardi, Lancini, Marconi; Doda (Marong), De Rose, Luperini, Valente; Kanoute, Floriano; Saraniti. A disp.: Corrado, Palazzi, Crivello, Martin, Silipo, Santana, Fallani, Peretti, Odjer, Broh, Somma, Marong, Almici. All. Filippi