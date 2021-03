Intervenuto in conferenza stampa, Mirko Miceli, capitano dell’Avellino, si è espresso così in merito alla gara contro il Monopoli:

«E’ stata una beffa ma abbiamo l’obbligo di guardare avanti. E’ chiaro che vorremmo vincerle tutte ma, a volte, può capitare qualche piccolo passo falso. L’importante è non cedere il passo e riprendere il cammino consapevoli che veniamo da una striscia importante di risultati utili consecutivi.





Il Potenza? E’ un avversario che nasconde molte insidie. Hanno cambiato allenatore, a gennaio hanno acquistato calciatori importanti ed hanno recuperato Baclet. Nelle ultime gare hanno dimostrato che sono un’ottima squadra. Per noi, contro di loro, sarà la prima di otto finali.

I punti di distacco dal Bari? In questo momento non vogliamo guardare la classifica ma pensare ad una gara per volta. Questo campionato insegna che tutto può cambiare nel giro di poche partite. Ora pensiamo al Potenza e poi si vedrà».