L’Avellino sta rivoluzionando l’organico in vista della prossima stagione, la squadra irpina ha messo nel mirino il difensore Martinelli e l’esterno Elia. Secondo quanto riporta “Campania Soccer” la trattativa per Elia appare in salita, mentre per Martinelli ci sono buone possibilità che la trattativa si concluda con esito positivo.