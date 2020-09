L’Avellino, prossimo avversario del Palermo nel girone C di Serie C, è scatenato sul mercato e sembra pronto a chiudere diversi colpi.

In particolare, come riporta “Irpiniamews.it”, sembrerebbe raggiunto l’accordo con l’attaccante Riccardo Maniero, svincolatosi dal Pescara. Inoltre sembra riaprirsi l’asse di mercato con la Reggina: su tutti, interessano i difensori Edoardo Blondett e Davide Bertoncini (accostato nelle scorse settimane anche al Palermo), il centrocampista Alberto De Francesco e l’attaccante Abdou Doumbia. A partire da mezzogiorno infine l’Avellino sarà spettatore dell’udienza d’appello per il caso Picerno-Bitonto: balla il nome di Emanuele Santaniello, attaccante dei lucani pronto a dire sì ai lupi qualora la Corte Federale confermasse la condanna alla D per la sua attuale squadra.