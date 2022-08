L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle parole di ieri di Eugenio Corini per il agara di oggi tra Palermo e Ascoli.

La rivoluzione ipotizzata in settimana, alla luce del consolidamento in gruppo di alcuni dei nuovi arrivati, non ci sarò Eurgenio Corini per la sfida con l’Ascoli, nonostante abbia provato soluzioni inedite che si avvicinano di più al suo modo di pensare il calcio, sembra orientato a proseguire con l’impianto del Palermo che ha conquistato quattro punti in due gare. Perché c’è una squadra che ha funzionato, nonostante l’emergenza numerica, e perché per i nuovi innesti c’è bisogno del giusto ambientamento:

«La condizione per fare le valutazioni è rispetto al tempo. Se fossimo in una situazione di normalità con la squadra presa a inizio ritiro, ci sarebbe tempo fisiologico per inserire i nuovi. È stato fatto tutto di rincorsa, compreso il mercato in cui stiamo operando molto bene»