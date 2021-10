L’Athletic Bilbao sta vivendo una situazione difficile a causa della crisi legata all’emergenza pandemica.

La società basca che milita nella Liga ha deciso di chiedere aiuto ai soci, attraverso una “quota Covid” da 120 euro che sarà formalizzata nella prossima assemblea in cui dovrà essere approvato il bilancio.

Stando a quanto riportato dal Mundo Deportivo, se l’iniziativa dovesse andare in porto, l’Athletic potrebbe incassare circa 6 milioni di euro, e dunque far respirare un po’ le proprie casse. Per andare incontro ai suoi tifosi, la società basca ha deciso di rivedere anche le cifre relative agli abbonamenti, considerando anche quanto accaduto nelle ultime due stagioni e gli eventuali biglietti, non sfruttati a causa della pandemia. Considerando anche i 120 euro della quota Covid, il prezzo dell’abbonamento dovrebbe aggirarsi sui 556,20 euro.