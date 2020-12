Momento difficile per il Papu Gomez, reduce da un’altra esclusione da parte del tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini. L’inviato di Striscia la notizia Valerio Staffelli ha provato a consegnargli il Tapiro d’oro ma l’argentino non l’ha presa bene: prima ha eluso la marcatura del tg satirico, nascondendosi in un parcheggio vicino alla sede degli allenamenti della squadra bergamasca.

Poi, quando Staffelli, le cui domande sono state continuamente “dribblate”, ha lasciato il Tapiro sull’automobile di Gomez, il Papu in uno scatto d’ira ha scagliato il “premio” verso l’inviato riducendolo in mille pezzi. Proprio mentre la troupe di Striscia stava per andarsene, allontanata da alcuni tesserati della “Dea” tra cui Zapata e Gosens.