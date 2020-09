Secondo il Correre dello Sport, tra Napoli e Roma non si sta discutendo solamente dello scambio Milik-Under+Riccardi, ma nel frattempo sono usciti fuori altri nomi caldi, possibili oggetti di trattative tra i due club Parliamo di Alex Meret e Nemanja Maksimovic, entrambi del Napoli.

Il giovane portiere della Nazionale italiana risolverebbe in un colpo solo sia il problema di abbondanza in porta del Napoli che quello di mancanza di certezze della Roma, ma De Laurentiis non vuole perderne il controllo del cartellino.

Il difensore invece è uno dei possibili partenti nel reparto arretrato, in particolare se non si troverà l’accordo con il Manchester City per Kalidou Koulibaly. Trattative, possibilità e anche conti da far quadrare. L’asse di mercato Roma-Napoli è caldissimo.