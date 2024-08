Aspetta fino a fine agosto e proviamo a chiudere: telefonata segretissima con Depay | Sarà il nuovo 9 della Serie A

Depay pronto a volare in Italia a fine mercato. Il giocatore sarà la ciliegina sulla torta: vuole lottare per lo Scudetto con la maglia numero 9.

Uno dei giocatori più talentuosi in giro per l’Europa, eppure ormai tarchiato come eterno incompiuto. Eppure a Memphis Depay, classe 1993, il calcio non ha ancora chiuso le porte in faccia. Il giocatore che è ormai diventato un veterano della nazionale olandese, con gli Orange dopo un ottimo Europeo si è fermato solo alla semifinale.

Un’altra ottima cavalcata, fermata dal Dortmund, era arrivata sempre nel 2024 con l’Atletico Madrid. Insomma, Depay ha appena concluso una delle stagioni più continue dal punto di vista del rendimento della sua carriera. Che a 30 sia arrivato finalmente il picco di maturità dell’olandese?

Spesso affiancato ai club italiani sul mercato, l’ex United potrebbe finalmente sbarcare in Serie A proprio durante questa sessione di mercato. Un colpo che qualora andasse in porto si concretizzerebbe solo durante gli ultimi giorni di mercato, per il più classico dei colpi last minute.

Depay in Serie A

Vicino alla Juventus, poi al Milan, lo scorso anno. Depay alla fine non è mai sbarcato in Italia. La sua rete al 90′ aveva gelato l’Inter al ritorno degli ottavi di finale di Champions League, e proprio quel gol sembrava avergli dato nuova vita.

Che il destino dei nerazzurri e dell’olandese si possano nuovamente incontrare? Secondo quanto trapelato il giocatore, se dovesse trasferirsi in Italia, potrebbe scegliere proprio gli uomini di Inzaghi. Depay è svincolato, non avendo rinnovato con l’Atletico Madrid, e l’Inter cerca un attaccante.

Depay, colpo last minute per l’Inter?

Secondo i bookie, non è impossibile un ritorno di fiamma per Depay da parte dei club italiani. Il più quotato rimane l’Inter, che di fatto starebbe cercando una punta per sostituire uno tra Correa e Arnautovic. Nonostante le smentite della società, pare infatti che i nerazzurri stiano puntando tutto su Taremi, Thuram e Lautaro, ma che ci sia ancora un posto in attacco.

Questo considerando anche l’operazione sfumata per Gudmundsson. Depay insomma sembra che, se dovesse sbarcare in Italia, si più vicino all’Inter, anche se al momento il suo arrivo in Italia è solamente una suggestione.