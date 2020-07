Dopo 3 anni di presidenza Riccardo Scardina, Il Bagheria Calcio passa di mano. Il nuovo Presidente è Francesco Di Stefano, imprenditore bagherese.

“Dopo 3 anni entusiasmanti ma faticosi -sottolinea Scardina ai canali social del club- posso dire di lasciare una società che nel corso degli anni è cresciuta in maniera esponenziale. Una realtà solida e legata al territorio di cui si sente espressione sportiva, con un settore giovanile organizzato ed importante. L’esperienza imprenditoriale di Di Stefano sono sicuro che darà alla società quel pizzico di managerialità’ in più che farà fare il salto di categoria alla società nerazzurra. A lui ed al gruppo di imprenditori che arriveranno con lui il mio più sincero in bocca al lupo dal loro primo tifoso”.

Il nuovo presidente, dichiara: “Sono felice che Riccardo mi stia dando fiducia per questo incarico, non sarà assolutamente facile essere il suo successore perché in questi anni ha lavorato benissimo per il Bagheria. Ritorno dopo la vittoria del campionato di tre anni fa e lo faccio con grande entusiasmo dando cuore e anima alla causa nerazzurra. In questi giorni mi siederò con mister Mineo per programmare la nuova stagione, cercheremo di fare un campionato più che dignitoso e, se lavoriamo bene, il prossimo anno proveremo a fare qualcosa di più importante. Credo molto nel settore giovanile, ho già delle idee da mettere in campo. Il mio sarà un progetto ambizioso per il Bagheria e per Bagheria”. Di seguito il post: