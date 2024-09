Ascolti TV: Napoli-Palermo domina sui talk-show con l’8,4% di share

La serata del 26 settembre ha regalato una sfida televisiva variegata, con risultati interessanti tra i programmi più seguiti. Stefano De Martino con Affari Tuoi ha conquistato il pubblico italiano, ottenendo il titolo di programma più visto della giornata, mentre Amadeus, con il suo Chissà chi è sul Nove, ha segnato un leggero aumento, ma rimanendo comunque in scia.

La Coppa Italia ha rappresentato l’evento clou della serata, con il match tra Napoli e Palermo, trasmesso in chiaro su Italia 1, che ha raccolto 1.602.000 spettatori e l’8,4% di share, distanziando nettamente i talk show. La partita, conclusasi con un 5-0 per i partenopei, ha dominato in termini di ascolti rispetto ai programmi di approfondimento politico, come Dritto e Rovescio su Rete4 e Piazzapulita su La7.

La fiction Kostas su Rai1, con Stefano Fresi e Francesca Inaudi, è stata la vincitrice della prima serata, attirando 2.792.000 spettatori e un 16,9% di share, superando anche il reality di Alfonso Signorini, che ha ospitato la celebre attrice di Beautiful, Katherine Kelly Lang (Brooke). Nonostante l’ospite speciale, il Grande Fratello è rimasto sotto i 2 milioni di spettatori, fermandosi a 1.993.000 con il 16,3% di share.

I talk politici hanno subito la concorrenza del calcio: Paolo Del Debbio con Dritto e Rovescio su Rete4 ha totalizzato 930.000 spettatori con il 7% di share, mentre Corrado Formigli su La7, con Piazzapulita, ha attirato 697.000 spettatori e un 5,3%. Più lontano ancora Donne sull’orlo di una crisi di nervi su Rai3, con 664.000 spettatori e un 4,3%.

In seconda serata, la partita tra Roma e Bilbao su Sky ha portato 500mila spettatori e il 2,4% di share, mentre l’incontro di Europa League tra Ajax e Besiktas su Tv8 ha attirato 292.000 spettatori.

In access prime time, De Martino ha registrato ascolti record con Affari Tuoi, raggiungendo 5.402.000 spettatori e un impressionante 26,4% di share, lasciando dietro Striscia la Notizia su Canale 5, che si è fermata a 2.489.000 spettatori e il 12,2%.

In conclusione, la serata ha visto il trionfo della Coppa Italia e della fiction su Rai1, con il calcio che ha nettamente surclassato i talk show, consolidando una resilienza della TV tradizionale in un panorama sempre più competitivo.