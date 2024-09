Ascoli, Pulcinelli: «Retrocessione? Per il 90% la responsabilità mia»

Intervenuto in conferenza stampa, Massimo Pulcinelli, presidente dell’Ascoli, è tornato a parlare della cocente retrocessione in Serie C:

«Per il 90% la responsabilità della retrocessione è mia. A livello personale l’ho vissuta come un dramma, ero convinto di ottenere la salvezza, se penso che siamo stati condannati solo per un punto, ho tanto rammarico. Sono convinto che la nostra squadra possa partecipare ai playoff, ma al momento non possiamo fare altri proclami anche se in cuor mio, da ottimista, spero di riportare l’Ascoli dove merita».