Ascoli-Cremonese, Stroppa: «Scontri diretti? Metteremo in campo le nostre armi»

Giovanni Stroppa, tecnico della Cremonese prossimo avversario del Palermo, è intervenuto in conferenza stampa al termine del pari contro l’Ascoli.

Ecco qualche estratto:

«Una partita sporca giocata e interpretata non come da abitudine per quanto ci riguarda. L’avvio è stato difficile, non vincevamo mai i contrasti, poi siamo entrati in partita e alcune occasioni le abbiamo create. Di sicuro meno belle rispetto al solito, ma ci sono state. E non le abbiamo sfruttate. L’Ascoli ci ha messo in difficoltà con il loro modo di interpretare la partita, noi dovevamo essere più pronti, svegli e furbi per contrastarli. Non è andata come volevamo, ma è un punto importante che ci permette di muovere la classifica. Guardiamo avanti. Non siamo riusciti a giocare con la verticalizzazione dall’altro, non solo palla a terra. A volte ce l’abbiamo fatta, ma non abbiamo avuto la forza di gestire la palla davanti. Siamo stati meno brillanti, ma ripeto: le occasioni le abbiamo create. In generale non è stata però la solita Cremonese e quindi in tal senso è un passo indietro. Non dobbiamo demoralizzarci, continuiamo a lavorare».

«Scontri diretti in arrivo? Non ci sono affatto partite facili, dobbiamo mettere in campo le nostre armi a disposizione per fare bene sempre. E fino a qui abbiamo dimostrato di essere tanta roba. Ripeto: andiamo avanti con serenità»