Fabrizio Castori è a rischio esonero. Subentrato a Wiliam Viali a stagione in corso, il tecnico dell’Ascoli potrebbe giocarsi il suo futuro nel prossimo match contro la Cremonese. Secondo Il Resto del Carlino si parla di un’ultima chance per l’allenatore bianconero, il quale non è riuscito a invertire la rotta.

