Confronto con gli Ultras per l’Ascoli dopo il pareggio in campionato a Benevento.

L’allenatore dell’Ascoli Cristian Bucchi e i suoi giocatori sono andati a salutare i tifosi che avevano partecipato alla trasferta.

Agli Ultras non è piaciuto un gesto del tecnico e, in occasione del ritorno in città nella notte, ha avuto luogo un faccia a faccia alla presenza di giocatori e direttore sportivo.