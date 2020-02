Sono arrivati insieme dal Maribor nel 2010 Josip Ilicic e Armin Bacinovic, ma a distanza di dieci anni i due calciatori hanno preso strade completamente diverse. Il primo, diventato grande all’Atalanta, ieri sera ha realizzato il suo primo centro in Champions League coronando una grande carriera. Il secondo invece, dopo l’ultima esperienza in Serie C con la Sambenedettese, attualmente è svincolato. Bacinovic negli ultimi anni ha fatto parlare più delle sue esperienze fuori dal campo, dalla condanna ai lavori socialmente utili per guida in stato di ebrezza all’accusa del presidente della Sambenedettese di essere un mercenario, di certo, i due sloveni hanno avuto due destini ben diversi.