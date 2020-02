Intervenuto ai microfoni di “Tuttomercatoweb”, l’agente di Thiago Silva ha parlato del futuro del proprio assistito e della possibilità di vestire nuovamente la maglia del Milan. Ecco le sue parole: «Al momento non abbiamo parlato di rinnovo con il PSG. Thiago vorrebbe continuare al PSG, però non scarta altre possibilità. Con il Milan Thiago ha un grande rapporto da sempre. E se non rinnovassimo con il PSG tutto sarebbe possibile».