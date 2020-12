Come si legge su “Sky.it” l’assemblea dell’IFAB che prepara l’incontro annuale di marzo ha discusso in video conferenza alcune importanti modifiche alle regole del calcio.

Ormai certa l’introduzione di una sostituzione aggiuntiva per infortunio alla testa. Proroga invece fino al 2022 per i cinque cambi per competizioni internazionali.





Tutti i membri che hanno partecipato a questa riunione si sono ritrovati d’accordo nel dire che, in caso di commozione cerebrale effettiva o sospetta, si deve dare la possibilità di sostituire il giocatore in questione per proteggere il suo stato di salute, senza che ciò comporti uno svantaggio numerico alla squadra. Questo per evitare che, in fasi decisive della partita, si decida di tenere in campo il calciatore in questione, mettendolo ulteriormente a rischio in quanto, più incidenti alla testa, possono avere conseguenze molto gravi. A marzo dovrebbe arrivare l’ok definitivo.