Arrivano gli arabi: primo club italiano in mano agli sceicchi | In 3 anni in Champions League

Gli sceicchi arabi arrivano anche in Italia. Il progetto è assurdo: in tre anni si va in Europa, primo incontro e firme per il passaggio di proprietà.

Il calcio italiano sembra essere destinato a dire addio ai vecchi proprietari, alle famiglie di una volta come quella Moratti o Berlusconi, che sosteneva un top club anche col cuore, oltre che col portafogli. Lo aveva detto lo stesso Cavaliere Berlusconi anni prima di cedere il Milan: “Il calcio è diventato impossibile da sostenere per una famiglia e un gruppo come il mio”.

Dopo Fininvest, Moratti, poi i Sensi. Hanno fatto largo a RedBird, Elliot, Friedkin – per non citare le proprietà cinesi rossonere, e quelle interiste -. Insomma, fatta eccezione per Percassi, Pozzo, De Laurentiis e Lotito, la stragrande maggioranza dei top club italiani rimane in mano di investitori stranieri.

Gli Stati Uniti stanno sicuramente imponendosi, ma non ci sono ancora club in mano ai magnati provenienti dal Medio Oriente. L’Arabia, che domina nella Saudi League in termini di ricchezza, non ha mai investito nella Serie A. Ma adesso un’altra squadra italiana potrebbe essere acquistata da uno sceicco, e i primi contatti ci sono già stati secondo la stampa locale e quanto riportato dal sito arabo koorabreak.com: ecco cosa sta succedendo.

Lo sceicco è in città per trattare

Lo scorso anno il Bari si è ritrovato dal playoff per la Serie A al tragico playout per non andare in Serie C. Un turbinio di emozioni che ha portato i galletti a rimanere in B, in finale vinta contro la Ternana. Ma non sono mancate le aspre critiche alla società di De Laurentiis.

Contestazioni, grande tensione da parte dell’ambiente. Secondo tanti la società non avrebbe più il vecchio brio di investire nella squadra. E proprio la società pugliese starebbe trattando per il passaggio di proprietà in mano a uno sceicco, si tratta di Malik Al-Hamoud Al-Sabah, il quale sarebbe facendo sul serio e sarebbe già stato in città per trattare.

Bari: trattativa in corso per la cessione

Come riferito dunque in queste ore, lo sceicco del Kuwait sarebbe arrivato in Puglia e avrebbe incontrato il sindaco di Bari. Con Vito Leccese si sarebbe incontrato lo sceicco e anche il presidente Luigi De Laurentiis, in arrivo direttamente da Milano.

Durante l’incontro le parti si sarebbero scambiati i documenti con tutti i dettagli relativi alle finanze del club, ai budget e ad altre carte relative alla società. L’accordo potrebbe essere definito nelle prossime settimane, ma intanto si sono mossi pare i primi passi per un primo storico passaggio di proprietà del Bari in mano allo sceicco Al Sabah.