Arriva il 2 gennaio per le visite mediche: Chiesa torna in Serie A | Prestito con diritto di riscatto

Il calciatore ex Juve è pronto a fare ritorno nel nostro campionato non appena la sessione di mercato di gennaio verrà aperta.

E’ stata una calda estate di mercato quella che ha accompagnato Federico Chiesa. L’esterno d’attacco, fuori dai piani della Juventus, che lo aveva messo fuori rosa, non riusciva a trovare una sistemazione, tanto che si era incominciato a pensare che avrebbe trascorso un anno intero ai margini.

Tuttavia quasi allo scadere della sessione estiva di trasferimenti, il Liverpool è riuscito a portarselo a casa, mettendo sul piatto una proposta da poco più di 10 mln di euro. In Premier League il 26enne sembrava potersi rilanciare, ma fino ad ora le cose non sono andate per nulla bene. L’ex Fiorentina ha collezionato pochissime presenze, e spesso e volentieri rimani fuori dai convocati di Arne Slot, sia per scelta tecnica che per problemi fisici.

Di conseguenza le voci su un suo possibile addio a gennaio stanno crescendo a dismisura, e una delle ultime in ordine di tempo riguarda un suo rientro nel bel paese. Una big del calcio italiano infatti è pronta a prenderlo con la formula del prestito con diritto di riscatto non appena il mercato di gennaio sarà ufficialmente aperto.

Nuova avventura in patria per Chiesa

Qualora non dovesse riuscire a trovare spazio da qui a gennaio, sia il club inglese, che paga un caro stipendio a Chiesa, e sia lo stesso giocatore, che nel frattempo ha perso anche il posto in nazionale, potrebbero decidere di separarsi. E all’orizzonte come detto sembra esserci un clamoroso ritorno in Serie A.

Il club che potrebbe accaparrarselo è l’Inter, che già in estate aveva sondato il terreno, con Marotta che più che altro voleva provare a prenderlo tra un anno a parametro zero. Adesso però nel caso in cui i Reds concedessero il giocatore in prestito con diritto di riscatto, l’idea sarebbe fattibile. E proprio il presidente nerazzurro ha un piano per far andare in porto l’affare.

Il piano per prendere Chiesa

Per provare a comprare Chiesa, Marotta è consapevole che dovrà lasciar partire sia Arnautovic che Correa. In questo modo, liberandosi dei loro ingaggi, si creerebbe uno spazio economico per lo stipendio dell’ex Juve.

Staremo a vedere dunque come si evolverà la situazione e se l’ala d’attacco italiana tornerà in patria compiendo un grosso sgarro ai suoi vecchi tifosi.