Repubblica: “Balotelli ora è di nuovo vicino al Genoa: ingaggio da 400mila euro”

Il Genoa rinnova il suo interesse verso Mario Balotelli, attaccante svincolato da fine giugno, in un momento critico per la squadra, con le indisponibilità di Junior Messias e l’infortunio di Vitinha che minacciano di indebolire l’attacco rossoblù. Ieri si è tenuto un nuovo incontro decisivo tra la dirigenza del Genoa e l’allenatore Alberto Gilardino, che ha sottolineato la necessità di integrare un’ulteriore opzione offensiva nonostante la recente doppietta di Andrea Pinamonti.

Le discussioni per il ritorno di Balotelli, noto come SuperMario, hanno preso una nuova direzione, con il giocatore che ha manifestato apertura e disponibilità a unirsi alla causa del Genoa. Secondo quanto riportato da ‘La Repubblica’, le trattative si stanno concentrando su un contratto fino al 30 giugno prossimo con un ingaggio proposto di circa 400mila euro, sebbene i dettagli finali restino ancora da definire.

L’approvazione finale è attesa dalla proprietà americana del club, la cui conferma è essenziale per procedere alla firma del contratto. Le parti sono attualmente in una fase di riflessione intensa, ma non si escludono sviluppi positivi imminenti. Dopo alcuni giorni di stallo, la possibilità di vedere Balotelli nuovamente in maglia rossoblù sembra ora più concreta che mai.