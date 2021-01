Intervistato da “TMW Radio” Salvatore Aronica ha espresso il suo parere sugli ex rosanero Paulo Dybala e Josip Ilicic: «Negli ultimi anni a Palermo. Dybala era giovanissimo, ora è un po’ in difficoltà ma si sta affermando nella Juventus. Ilicic allora invece aveva un po’ di problemi con la pubalgia…Spero che Dybala possa dimostrare il suo valore, per me ancora non l’ha fatto pienamente»