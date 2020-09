Un curriculum dal respiro internazionale quello del centrocampista nazionale croato Mate Maleš.

Otto presenze in Champions League nella fase di qualificazione e oltre 20 presenze in Europa League tra qualificazioni e fase a gironi, guidando con i gradi di capitano il Rijeka alla vittoria interna con il Milan di Gattuso nel dicembre 2017. Poi due titoli croati con la Dinamo Zagabria (2007/2008, 2008/2009), quattro vittorie della Coppa di Croazia con Dinamo Zagabria e Rijeka, una Supercoppa di Croazia e un double in Romania con il Cluj.

Prima di tesserarlo, come riporta “Arezzonotizie.it”, l’Arezzo ha voluto sottoporre il calciatore a diversi esami clinici, che hanno avuto buon esito. Il calciatore è già in ritiro e domenica, contro la Viterbese, debutterà con il Cavallino e all’inizio della prossima settimana arriverà l’ufficialità.