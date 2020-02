«Per mesi ha atteso di conoscermi chiedendosi se sono capace o meno, se ho soldi o no. Ma dove sono quelli che amano il calcio a Messina? Adesso è arrivato il momento di dare una risposta anche in termini di presenze allo stadio, noi ce la stiamo mettendo tutta e credo che lo abbiamo ampiamente dimostrato. Un risultato positivo a Palermo poteva darci slancio, ma credo che siamo riusciti quantomeno a giocare alla pari e ad intimorire la capolista, alla quale rinnovo il mio in bocca al lupo per il proseguo del campionato». Queste le parole di Rocco Arena, presidente dell’Fc Messina, rilasciate ai microfoni di “La Gazzetta del Sud”.