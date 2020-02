«Direi che Melillo è l’acquisto di gennaio: tranne qualche spezzone, infatti, non ha mai giocato. Col Nola ha fatto giocate da categoria superiore, ci ha fatto divertire. Per Carbonaro sono contento, sta meglio. Ha trovato la via del gol anche se con l’ausilio del rigore». Queste le parole del presidente dell’Fc Messina, Rocco Arena, rilasciate ai microfoni di “La Gazzetta del Sud”.