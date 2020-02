«A Domenico Marchetti l’arbitro, ammettendo di aver sbagliato in una delle diverse circostanze, ha chiesto scusa per l’errore e che, se necessario sarebbe venuto fino a Messina per ribadirglielo. Per me è una cosa gravissima che un arbitro si rivolga così ad un calciatore. I due gol scaturiscono da due errori madornali, condizionando pesantemente l’esito della partita». Queste le parole del presidente dell’Fc Messina, Rocco Arena, rilasciate ai microfoni di “La Gazzetta del Sud” in merito all’arbitraggio di domenica contro il Palermo.