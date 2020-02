L’edizione odierna della “Gazzetta del Sud” riporta le dichiarazioni di Rocco Arena, patron dell’FC Messina: «L’obiettivo minimo restano i play-off, ma sono convinto che termineremo il campionato sul podio. Questa squadra gioca bene e ha un dna vincente. Contro il Savoia porterò per la prima volta anche mia moglie Miriam allo stadio. Vogliamo conquistare una grande vittoria. Rivogliamo il terzo posto. E poi punteremo al secondo. L’FC, se confermerà il piazzamento play-off, presenterà domanda di ripescaggio alla prossima serie C. Sono arrivato a Messina per vincere e portare in alto il calcio giallorosso, il ripescaggio sarebbe un’occasione per accorciare i tempi. Limatola è la persona giusta per il delicato ruolo. Ha rappresentato per cinque anni la Fiorentina in Lega. Sappiamo già che dovremo sborsare 400.000 euro a fondo perduto e altri 100.000 per l’iscrizione. Ma siamo pronti a questa eventuale sfida e a metà aprile faremo il primo punto della situazione».