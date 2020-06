“Questa emergenza sarà superata solo quando verrà scoperto un vaccino e sarà prodotto in dosi sufficienti per rendere immuni tutti. Questa emergenza non va dimenticata in ogni caso, avendo cura di capire che ci è richiesta la stessa responsabilità di prima”. Queste le parole del commissario, Domenico Arcuri, riportate da “Fanpage.it” in merito all’emergenza Coronavirus.