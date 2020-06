Secondo quanto si apprende da una nota dell’agenzia, “Italpress”, oltre un milione di euro per le imprese di Agrigento colpite gravemente dal lockdown. “Il Comune con lo strumento di Agenda Urbana ha concesso alle aziende agrigentine che non riusciranno a ottenere il contributo a fondo perduto, perchè fuori dalla graduatoria regionale, di poter essere reinseriti quali aventi diritto”, spiega il sindaco Lillo Firetto.

“Ciò sarà possibile grazie all’utilizzo di fondi fino a un milione e 200 mila euro di Agenda Urbana per questa finalità e col medesimo meccanismo di erogazione promosso dalla Regione”. aggiunge.

La misura prevede un contributo a fondo perduto fino a 35 mila euro per ogni azienda che ha ridotto o annullato i ricavi nei mesi del lockdown a causa della pandemia. Il contributo sarà erogato attraverso un bando regionale diretto a tutte le imprese, non solo del settore turistico, in base alla dichiarazione di perdita economica, desumibile dalla dichiarazione dei redditi 2019 relativa al 2018.