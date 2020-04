Quest’oggi è stato approvato il testo del decreto scuola 2020 che risponde ai numerosi interrogativi in materia di istruzione aperti dall’emergenza coronavirus. La data spartiacque è il 18 maggio, se entro tale data gli studenti non avranno fatto ritorno in classe, gli ammessi all’esame di maturità sosterranno online una prova orale e valutarli sarà una commissione interna con il solo presidente esterno. Gli esami di terza media invece dovrebbero addirittura essere annullati. Se si dovesse rientrare entro il 18 maggio invece, anche l’esame di maturità diventerebbe più completo e simile a quello classico. Gli studenti sarebbero chiamati a sostenere la prova di italiano, la seconda prova e un colloquio. In questo caso anche i ragazzi di terza media avrebbero un esame. Il prossimo anno inoltre, la scuola comincerà per tutti il 1º settembre sia che si tratti di lezioni online o fisiche. Il decreto scuola 2020 dà il via libera alle assunzioni dei docenti già chieste dal Ministero dell’Istruzione per sostituire i pensionamenti dell’estate 2019. Sono 4.500 gli insegnanti che, per concorso o graduatoria a esaurimento, otterranno altrettante cattedre.