Apprensione per Ravanelli. Corini conferma Aurelio, le probabili formazioni di Cremonese-Palermo

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle probabili formazioni del match che il Palermo giocherà domani a Cremona.

Cremonese

Johnsen e Majer tornano disponibili dopo la squalifica. A centrocampo in vantaggio Pickel su Abrego qualche apprensione per Ravanelli. In avanti Vazquez.

Probabile formazione (3-5-2): Jungdal; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Falletti, Johnsen; Vazquez, Coda. A disp.: Saro, Livieri, Lochoshvili, Ghiglione, Quagliata, Majer, Della Rovere, Afena Gyan, Ciofani, Zanimacchia, Tsadjout. All.: Stroppa.

Palermo

Corini sembra intenzionato a schierare la stessa formazione vista contro il Como. Probabile il forfait di Lund e, dunque, nuova chance per Aurelio sulla fascia sinistra in difesa.

Probabile formazione (4-3-3): Pigliacelli; Diakité, Nedelcearu, Ceccaroni, Aurelio; Ranocchia, Gomes, Segre; Di Mariano, Brunori, Di Francesco. A disp.: Kanuric, Graves, Buttaro, Marconi, Vasic, Henderson, Stulac, Coulibaly, Insigne, Soleri, Mancuso, Traorè. All.: Corini.