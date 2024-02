Gazzetta dello Sport: “Palermo a Cremona, i dubbi: più Graves che Lund”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla gara tra Cremonese e Palermo e i dubbi di Corini.

Più Graves che Lund. Oggi, nell’ultimo allenamento prima della partenza per la Lombardia, Corini valuterà chi portare con sé dei reduci dall’infermeria. Il danese si è unito al gruppo in questi giorni, mentre il terzino sinistro ha svolto fino a ieri un lavoro differenziato. Con o senza lo statunitense, sulla corsia mancina toccherà ancora una volta ad Aurelio.

Graves potrà invece dare un’opzione in più, se ce ne fosse bisogno in retrovia durante la gara. Per il resto, la formazione non dovrebbe discostarsi da quella che ha avuto la meglio sul Como. C’è il solito ballottaggio tra Di Mariano e Insigne, ma il palermitano sembra in netto vantaggio sul compagno di ruolo.

Del resto, per quale motivo variare una squadra che ha ben impressionato contro i lariani fornendo ulteriore sicurezza ai meccanismi della squadra? Di Mariano verso la riconferma con Brunori e Di Francesco supportati alle spalle da Ranocchia. A metà campo spazio ancor a Gomes e Segre, mentre in difesa, oltre ad Aurelio, toccherà a Diakité, Nedelcearu e Ceccaroni.