Anche i tifosi giapponesi piangono la scomparsa di Totò Schillaci

La scomparsa di Totò Schillaci ha scosso non solo l’Italia, ma anche il Giappone, dove l’ex attaccante siciliano ha concluso la sua brillante carriera con il Jubilo Iwata. Schillaci, che ha lasciato un’impronta indelebile nel calcio italiano e internazionale, è rimasto nel cuore dei tifosi giapponesi. Nei giorni scorsi, il Jubilo Iwata ha pubblicato un toccante comunicato in cui dichiarava che Schillaci “rimarrà scolpito profondamente nella nostra memoria” e che “la sua eredità vivrà a lungo nei nostri cuori”.

Per onorare la sua memoria, i tifosi del Jubilo Iwata hanno allestito un altarino in suo onore, dove spicca la sua maglia numero 11 indossata durante il suo periodo con il club. Sotto la maglia, una cascata di fiori bianchi e colorati, simbolo dell’affetto e della gratitudine dei fan giapponesi per il loro “eroe italiano”. Su cartelli e biglietti posti tra i fiori, si leggono messaggi di amore e ammirazione per Schillaci, ricordato non solo per i suoi gol, ma anche per il suo carattere umile e generoso.