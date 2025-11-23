Corriere dello Sport: “Tiritiello gol e regalo al Palermo. Inzaghi non va oltre Pohjanpalo”
Nel suo resoconto da Chiavari, Riccardo Tofanelli del Corriere dello Sport individua in Andrea Tiritiello il protagonista assoluto della gara, nel bene e nel male. Il centrale dell’Entella firma l’1-0 al 45’, come ricorda Tofanelli sul Corriere dello Sport, con il suo sesto gol stagionale su assist di Karic. Ma è lo stesso difensore, al 13’ della ripresa, a regalare al Palermo l’azione del pari: un passaggio sbagliato in uscita diventa l’occasione per Palumbo, che serve Pohjanpalo per l’1-1. Il finlandese — sottolinea ancora Tofanelli dalle colonne del Corriere dello Sport — torna al gol dopo cinque turni, trovando il suo quinto centro in tredici partite.
La partita, come analizza Riccardo Tofanelli per il Corriere dello Sport, si sviluppa su assetti quasi speculari: difesa a tre, quattro uomini a centrocampo e qualità concentrata davanti. L’Entella punta sulle combinazioni Franzoni-Fumagalli dietro Debenedetti, mentre il Palermo risponde con Palumbo e Le Douaron alle spalle di Pohjanpalo.
Sul piano della gestione, Inzaghi sceglie prudenza in questa seconda trasferta consecutiva dopo lo stop di Castellammare. Il sintetico di Chiavari viene preparato in anticipo con un allenamento alla Virtus, scelta che paga: i rosanero partono forte, con un palo di Augello al 10’, poi Le Douaron e lo stesso Pohjanpalo costringono l’Entella a difendersi.
I rosanero tornano così a fare punti fuori casa: l’ultimo risultato utile lontano dall’isola risaliva a inizio ottobre, nel successo in Liguria contro lo Spezia. Il pareggio arriva grazie alla capacità di restare lucidi dopo il gol subito allo scadere del primo tempo. E nella ripresa non manca neppure la volontà di ribaltare tutto, ma la squadra di Chiappella — trascinata da Franzoni, che colpisce la traversa al 21’ con parata di Joronen — concede poco. Nel recupero, anzi, l’occasione migliore è dell’Entella: Russo spreca il 2-1 al 91’.
Un punto a testa, ma con sensazioni diverse: per l’Entella un rimpianto, per il Palermo un passo avanti, anche se piccolo.