Amoruso: «Il Sassuolo ha elementi di categoria superiore. Squadra più completa della Serie B»

Ai microfoni di News.Superscommesse.it., è intervenuto l’ex difensore nato a Bari Lorenzo Amoruso. L’ex calciatore, oltre a soffermarsi sulle sorti del Bari, ha voluto dire la sua anche sul Sassuolo definendola la squadra più attrezzata della categoria:

«Il Sassuolo ha tenuto con sé la maggior parte dei calciatori della squadra retrocessa la scorsa stagione, per cui ha conservato un’intelaiatura solida, nonostante l’arrivo di un nuovo allenatore. Ci sono elementi di categoria superiore e lo stanno dimostrando di partita in partita. (…) Anche questa squadra, tra quelle favorite, non era partita benissimo, poi ha iniziato a riprendersi con alcune vittorie e non si è più fermata. L’esperienza dei tanti che hanno già giocato in Serie A, oltre che di alcuni che hanno anche vissuto il trascorso in Nazionale, sta venendo fuori con naturalezza. Resta la squadra più completa di questa Serie B, quindi la più accreditata, senza dubbio. È anche vero che per chi è favorita c’è sempre il peso sulle spalle di dimostrare di essere la numero uno in tutte le gare, ma il Sassuolo ha calciatori che sanno tenere bene a bada pressioni del genere e desiderano di raggiungere nuovamente la massima serie al più presto. Bari? Contro il Pisa sarà una delle partite più importanti della stagione. (…) Può diventare una gara spartiacque per il Bari: se arrivasse una vittoria, oltre ad accorciare il distacco in classifica, sul profilo mentale ci potrebbero essere grandi risvolti, perché vincere sul campo della seconda in classifica può soltanto portare a un morale altissimo, oltre che aiutare a prendere consapevolezza della propria forza. L’importante è cercare di offrire una gran bella prestazione, pur restando fuori discussione che anche il risultato sarà importante».