Nuovo capitolo dell’avvincente scambio epistolare tra il sindaco di Messina Cateno De Luca De Luca e la Presidente della Regione Calabria Jole Santelli. Ieri il primo cittadino, facendosi portavoce dei fidanzati separati dallo Stretto di Messina, aveva chiesto alla governatrice di modificare l’ordinanza regionale e di istituire un Passaporto degli Innamorati. De Luca ieri aveva anche inviato un omaggio floreale (virtuale) alla Santelli. Sboccerà l’amore in riva allo Stretto di Messina? Ecco la risposta della presidente Santelli al sindaco De Luca:

“Caro sindaco De Luca,

Accetto di buon grado il suo simbolico mazzolin di fiori e non posso che apprezzare il suo simpatico “bigliettino” di accompagnamento.

È vero, oggi i fidanzati calabresi sono impossibilitati a raggiungere i propri compagni siciliani e viceversa. I loro amori contrastati non possono certo essere accostati alla storia di Renzo e Lucia, ma è fuor di dubbio che io e lei ci troviamo oggi nella scomoda e non richiesta posizione degli azzeccagarbugli obbligati a trovare soluzioni rapide e, soprattutto, legittime, a una situazione senza precedenti.

Ragion per cui, pur ringraziandola per il gradito dono virtuale di cui ha voluto onorarmi e per l’originalità della sua proposta, devo ricordarle che l’eventuale istituzione del “passaporto degli innamorati” dipende esclusivamente dal governo guidato da Giuseppe don Rodrigo Conte“.