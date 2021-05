«Ci sono tante vicende da risolvere, non ultima il recesso di Tony Di Piazza. Bisognerà capire quali saranno le risorse a disposizione. Ma i tempi non saranno brevi secondo me. Non mi sembra che sia possibile chiedere ai tifosi del Palermo un altro anno come questo. La situazione è cambiata rispetto all’inizio di questa stagione, in cui c’era una società solida. Oggi questo non c’è più, bisognerà capire. Ci incontreremo con Mirri nei prossimi giorni. Senza avere davanti i numeri aggiornati, io penso che il Palermo abbia bisogno di una nuova immissione di capitale all’inizio della nuova stagione. Non penso ci siano le risorse per fare grandi investimenti». Queste le parole di Carlo Amenta, di “Amici Rosanero”, a “Zona Vostra” in onda su “TRM”.