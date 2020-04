Intervenuto ai microfoni di “We Sport”, Marco Amelia, ex portiere del Palermo, si è espresso così: «A Palermo ho trovato un tifo passionale, poi la Sicilia ha in più la bellezza del territorio e delle città in cui vivi. Avevo un legame particolare con la città, quando ci giocavo da avversario mi hanno sempre applaudito e ho scelto il rosanero per questo, un po’ come ha fatto CR7 con la Juventus. Palermo è una delle piazze più importanti d’Italia, ho consciuto persone eccezionali e la ricordo sempre con piacere. In quel Palermo sono passati giocatori importanti, se li andiamo a mettere insieme, tiriamo fuori una squadra da scudetto. Parlando con Zenga, lui parlava seriamente di scudetto, serviva però programmazione».