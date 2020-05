«Lì ho trascorso due anni incredibili, delle volte mi riguardo e non credo nemmeno io a quello che riuscivo a fare. Mi riusciva tutto quello che provavo, i compagni giocavano per me. Palermo è un amore eterno. Quando sono andato via da lì, sono comunque rimasto un tifoso rosanero. Ogni tanto mi arrivano dei messaggi in cui mi viene chiesto di tornare. Amauri continua su Miccoli: Uno dei fratelli che il calcio mi ha regalato, un fenomeno – ricorda – gli ho visto fare cose pazzesche. peccato che abbiamo giocato poco assieme. Molti gol che ho fatto sono stati su assist suoi». Intervenuto a “Sky Sport”, queste le parole dell’ex rosa Amauri in merito all’esperienza al Palermo.