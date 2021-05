Amauri, ex attaccante del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Tuttomercatoweb.com”, soffermandosi sul suo passato in Serie A e al Palermo:

«Finito il contratto col Toro sono venuto in vacanza negli Stati Uniti e ho trovato quasi senza volere un contratto. Ho giocato a Fort Lauderdale, infine a New York nei Cosmos di Rocco Commisso. Avevo ancora qualche proposta ma non ero più stimolato per cui ho deciso di smettere. Mia figlia più piccola ha cominciato a studiare qui e abbiamo deciso di rimanere finché i miei figli finiscono gli studi. Vivo a Miami da cinque anni e sto molto bene».





«Ci sono stati momenti chiave: direi che è stato decisivo il periodo dal 2005 in poi: se non facevo bene al Chievo rischiavo di non fare il salto di qualità. Lì è stata la prima svolta, che mi ha portato a Palermo. I due anni in Sicilia sono stati decisivi per il salto alla Juve, il sogno di tutti i calciatori».