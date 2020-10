«Come nasce la scelta di arrivare a Palermo? E’ scaturita negli ultimi giorni. C’era stato un interessamento. ho scelto Palermo perché è stata una scelta dettata dal cuore e dal tipo di piazza. E’ una scelta che mi da grande responsabilità. Non sono sceso di categoria perché Palermo non è scendere di categoria. Vogliamo riportare il Palermo dove merita». Queste le parole rilasciate dal nuovo terzino del Palermo Alberto Almici in conferenza stampa.