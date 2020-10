«Ho scelto il 29 negli ultimi anni, ma non ha un significato particolare per me. Tatuaggio? Ne ho sempre uno che mi hanno visto quando ero al Viareggio. Mi hanno cercato altre società due settimane prima della chiusura del mercato. Sono un giocatore che quando da la parola la mantiene, per me è fondamentale. Ci sono state delle cose da sistemare, ma non so cosa. Quando mi hanno detto che era chiusa con il Palermo ho fatto le valigie e sono partito». Queste le parole rilasciate dal nuovo terzino del Palermo Alberto Almici in conferenza stampa.