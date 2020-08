Non c’è pace per l’Almeria, club di Liga 2. La squadra allenata dall’ex calciatore del Real Madrid Guti, aveva riscontrato poco meno di una settimana fa un primo caso di positività a COVID-19, che oltre a fermare gli allenamenti, aveva posticipato l’inizio dei playoff promozione per la Liga.

Oggi la squadra è stata costretta a fermare di nuovo gli allenamenti, per un ulteriore caso di positività al Coronavirus. Di seguito il comunicato ufficiale del club:

“UD Almería comunica la sospensione dell’allenamento dopo aver individuato un caso positivo per COVID 19 nei test effettuati lo scorso lunedì 3 agosto. La persona colpita, che ha dato risultati negativi nei tre test effettuati durante la scorsa settimana, viene isolata e messa in quarantena a casa sua, presentando un buono stato di salute. Il club ha informato le autorità sanitarie, il Consiglio sportivo comunale, CSD e RFEF, nonché LaLiga, con cui mantiene contatti diretti e permanenti, della situazione. Il positivo rilevato la settimana precedente, rimane in quarantena a casa con un buono stato di salute”. Di seguito il tweet del club