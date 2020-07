Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha annunciato ai giornalisti durante la conferenza stampa a Palazzo delle Aquile di passare al contrattacco: “Chiederemo che si apra un’inchiesta della Procura della Repubblica e della Corte dei Conti”. A riportarlo è “BlogSicilia” che di seguito scrive: “Il sindaco, al centro delle critiche e degli attacchi politici, non solo non si scompone ma contrattacca. Smentisce vittime e feriti, e se la prende con la Regione che lo ha spogliato delle competenze per il dissesto idrogeologico e con la protezione civile che non ha lanciato l’allerta meteo. Proprio parlando di dissesto idrogeologico, ha sottolineato che “Il Comune di Palermo non ha nessuna competenza perchè dal 2014 è stata avviata una progressiva spoliazione delle competenze comunali”.